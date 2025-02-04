Пока неизвестно, сколько людей осталось в Мариуполе, хотя бы потому, что никто не знает, сколько погибло.

В оккупированный Россией Мариуполь украинцы возвращаются из-за больных родственников и имущества. Об этом журналистка из Мариуполя, главный редактор сайта 0629 Анна Мурлыкина рассказала Video NV.

По ее словам, ей неизвестно о массовом возвращении мариупольцев в оккупированный город, но она знает некоторых людей, которым пришлось это сделать из-за определенных обстоятельств.

"Были знакомые, которые возвращались для того, чтобы решать личные вопросы и снова уезжали. Но по моему окружению вряд ли можно судить в целом о ситуации, потому что у меня очень специфический пузырь из людей для которых сам факт существования в оккупации неприемлем абсолютно", - говорит журналистка.

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По ее словам, говоря о количестве людей, которые остались в городе или вернулись, нужно понимать, что точных цифр нет. Если кто-то называет конкретные данные, это либо очень приблизительные подсчеты, либо информация, взятая "с потолка".

"Если кто-то говорит, называет какую-то там конкретику, то можете не сомневаться, что это или очень приблизительные цифры или вообще взяты с потолка. Потому что мы не знаем очень много производных цифр, которые бы давали нам понимание, что происходит в оккупации, сколько людей там сейчас находятся", - отмечает Мурлыкина.

Она объясняет, что пока неизвестно, сколько людей осталось в Мариуполе, хотя бы потому, что никто точно не знает, сколько погибло в 2022 году. Некоторые говорят, что россияне убили 80 тысяч жителей в Мариуполе, другие называют цифру 140 тысяч, ссылаясь на данные моргов.

"Лично я этих данных не видела и я их не видела в интернете и я не видела, чтобы люди, которые ссылались на цифру 140 тысяч, показывали эти документы. Я не исключаю, что это может быть правда. Не исключаю, но мы не имеем доказательств. Это гипотезы, более реалистичные, менее реалистичные, но это все равно гипотезы. Для того, чтобы установить правду, нам надо войти в Мариуполь и начать эксгумацию...", - считает редактор.

Также не известно, сколько выживших выехали на подконтрольную Украине территорию и далее за границу. Данные, которые предоставляет Европейский Союз, являются обобщенными, поэтому трудно оценить, сколько среди них мариупольцев. Кроме того, часть людей выехала в Россию, но там вообще нет прозрачности относительно их дальнейшей судьбы.

Основной вопрос - сколько людей возвращается в оккупацию. По словам журналистки, возвращение в Мариуполь началось в конце 2023 года, когда стало понятно, что быстрой деоккупации не будет. Основные причины, по которым люди возвращаются, - это родные, которые остались в городе, и имущество.

"Знаю женщину, которая вернулась в оккупацию, она недалеко отъехала, когда ее соседи прислали фотографию ее отца, который там, находясь во время обстрелов, ослеп, потерял зрение. И он просто ползал к соседям и просил у них тарелку супа. И они сфоткали его, вот как он ползет за тем супом и прислали дочери. И она мне сказала: "Мне безразлично, какие там флаги. Когда я поняла, когда я увидела это, то мне уже было все равно", - рассказала Мурлыкина.

Еще одна весомая причина возвращения - это собственное жилье. Если у человека уцелело жилье, он старается вернуться, чтобы его сохранить. Оккупанты заставляют владельцев переоформлять недвижимость по российским законам, иначе они могут признать ее "бесхозной" и отобрать. Ежемесячно появляются списки таких объектов, и у владельцев есть немного времени, чтобы перерегистрировать жилье.

Ситуация в Мариуполе

Напомним, в Мариуполе, который сейчас находится под контролем РФ, оккупационные власти сравняли с землей много жилых домов, исторический центр разбит вдребезги.

Редактор сайта 0629 Анна Мурлыкина рассказала, что демонтировано большинство разрушенных зданий - примерно 30% многоэтажек сравняли с землей, расчистив территории. Это полностью изменило облик города. Люди, которые туда возвращаются, говорят, что плохо ориентируются в Мариуполе, ведь город не узнать и это морально очень тяжело.

"Они (оккупанты - УНИАН) вывешивают объявления со списками. Эти объявления фактически ежемесячно обновляются. Люди ищут, если они видят, что их имущество попало в список так называемого бесхоза, то должны в течение двух месяцев лично приехать на оккупированную территорию с документами, подтверждающими право собственности на имущество и перерегистрировать по российским законам", - рассказала Мурлыкина.

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