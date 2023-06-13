Захват этого города откроет оккупантам дорогу сразу на несколько направлений.

Украинские солдаты в Марьинке почти ежедневно отбивают атаки захватчиков, которые превосходят обороняющийся гарнизон города в численности солдат, количестве танков и другого оружия. Но захват города станет важной победой для агрессора. Об этом пишет The New York Times в большой статье, посвященной обороне Марьинки.

"Небольшой стратегический город … превратился в груду дымящихся обломков и теперь находится в нескольких кварталах от падения. Солдаты здесь сражаются дом за домом, комната за обстрелянной комнатой, так близко, что могут слышать крики друг друга о помощи", – пишет газета.

Авторы статьи отмечают, что судьба Украине не решается в Марьинке или Авдеевке, но каждый такой узел обороны имеет значение. Потеря даже одного города может стать брешью, через которую "может хлынуть российская армия".

Сейчас в Марьинке обороняется 79-я десантно-штурмовая бригада, которая прославилась в боях за Донецкий аэропорт в самом начале войны. В том числе ее бойцы тогда получили почетное прозвище "Киборги".

"Девять лет спустя "киборги" снова оказываются припертыми к стене. Движимые патриотизмом, фатализмом и почти отчаянной бравадой, а также большим количеством сигарет и нездоровых энергетических напитков, они были оттеснены в несколько разрушенных кварталов на западной окраине Марьинки", – описывает обстановку в городе автор публикации.

Когда защитники города находят дом, который все еще имеет хотя бы несколько неповрежденных стен, первое, что они делают – срывают пол и копают. По их словам, единственный способ выжить — построить убежище под землей. Фактически украинский гарнизон живет в лабиринте туннелей и раздробленных подвалов – в темноте, как кроты.

"Русские превосходят нас численностью четыре к одному по солдатам, шесть к одному по артиллерии. Некоторые из их парней настоящие профессионалы — это видно по тому, как они двигаются, по их тактике, как их танки продвигаются вперед по двое. Но другие, — они просто пушечное мясо. Это неподготовленные русские войска, совершающие слепые атаки, которых уничтожают в большом количестве", – рассказал один из украинских солдат.

Если когда-то в Марьинке было около 10 000 человек населения, то сейчас не осталось ни одного гражданского. И по мере продвижения россиян они взрывают все многоквартирные дома, частные домики, хозяйственные сооружения, превращая Марьинку в апокалиптическую пустыню.

"Шаг за шагом, метр за метром русские разрушают здания перед нами. Они начинают с верхнего этажа и выравнивают все. Неважно, используем мы их или нет", – рассказал другой украинский солдат.

По словам бойца, который воевал еще за Донецкий аэропорт, сейчас в Марьинке ситуация тяжелее. Однако важность города велика, поскольку он расположен на критически важном перекрестке дорог. Если украинцы будут полностью вытеснены отсюда, оккупанты могут двинуться дальше на Курахово, Угледар и Покровск.

Ситуация на фронте – последние новости

По словам замглавы Минобороны Анны Маляр, сейчас эпицентр боевых действий в Украине находится на востоке. Параллельно с наступлением ВСУ оккупанты не прекращают свое наступление на других участках фронта. На южном направлении наши войска сталкиваются со сплошным минированием полей, которые соединены с противотанковыми рвами. При этом захватчики постоянно контратакуют.

Британский военный аналитик Шон Белл отмечает, что в рамках начавшегося контрнаступления украинское командование пытается спровоцировать противника первым задействовать свои стратегические резервы. Если это удастся, россиянам будет нечем отражать основной удар.

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