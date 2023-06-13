Украинское командование должно перехитрить россиян в одном ключевом вопросе.

В рамках начавшегося контрнаступления украинское командование пытается спровоцировать противника первым задействовать свои стратегические резервы, чтобы потом ему нечем было отражать основной удар. Об этом изданию Sky News рассказал британский военный аналитик Шон Белл.

Он отметил, что перед украинской армией стоит крайне непростая задача – освободить значительную часть своей территории в условиях численного превосходства России в людях, боеприпасах и авиации да еще и на заранее подготовленных для обороны позициях.

"То, что сейчас делает Украина, — они прощупывают оборону России вдоль всей линии фронта. Они захватывают населенные пункты, но это не что иное, как приведение в порядок поля боя, это прежде всего убедиться, что в них не затаились русские, чтобы, когда они сделают большой рывок, убедиться, что дверь за ними не закроется, и они вдруг не окажутся в ловушке и окружении", – заявил эксперт.

По словам Белла, как только украинцы найдут слабое место в российской обороне, они попытаются этим воспользоваться.

"И тогда, я думаю, мы увидим целую кучу танков, которые прорвутся сквозь российскую оборону, а затем вызовут хаос. Если русские смогут отрезать эти передовые силы, это очень осложнит жизнь, но если русские побегут, тогда может произойти бегство, и я думаю, что именно тогда мы увидим здесь драматическую перемену судьбы", – считает аналитик.

Одна из задач, которая стоит перед украинским командованием – вынудить противника задействовать свои резервные подразделения как можно раньше.

"Потому что тогда у него не будет доступных резервов, чтобы заткнуть дыру, которую вы собираетесь проделать в другом месте. Так что это сложная игра в кошки-мышки", – пояснил Белл.

Эксперт допускает, что в случае неудачи украинского контрнаступления Россия может начать уже свою собственную атаку.

Украинское контрнаступление – последние новости

Украинское контрнаступление идет уже несколько дней, но продвижение вперед требует от украинских бойцов значительных усилий. Военный аналитик Тарас Чмут призывает не ждать быстрого прорыва, как под Харьковом. Тогда обвалу российского фронта предшествовали долгие и упорные попытки нащупать слабое место.

Интересный момент в украинском контрнаступлении заметил немецкий аналитик Юлиан Рёпке. Он обратил внимание, что ВСУ до сих пор не пустили в ход ни британские танки "Челленджер", ни немецкие БМП "Мардер", ни польские танки "Твардый". Вероятно, их придерживают для главного удара.

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