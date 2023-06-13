На ситуацию влияют погодные условия, отметила замминистра обороны.

Сейчас эпицентр боевых действий в Украине находится на востоке нашего государства. Ситуация на фронте очень динамичная.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного телемарафона. "Что касается оперативной ситуации по состоянию на сейчас, действительно, на нескольких направлениях у нас продолжаются наступательные действия. Вместе с тем, у нас есть и оборонительные действия, потому что и враг наступает на нескольких направлениях. Поэтому ситуация такая неоднородная", - пояснила Маляр.

Она отметила, что восток является эпицентром боевых действий. "Там, где мы наступаем, - это Бахмутское направление, и все знают, что восток вообще является эпицентром боевых действий. А на Бахмутском направлении происходит продвижение. Вместе с тем там ожесточенные бои, надо понимать, что враг так просто не сдает те позиции, которые в свое время они заняли, поэтому это очень тяжелые бои", - сказала Маляр.

Она добавила, что на ситуацию влияют как погодные условия, так и другие факторы, которые в какой-то момент могут помочь, а в другой - мешать. "Если говорить о погоде сейчас, то действительно, она некоторые вещи усложняет. Кроме того, враги увеличили артиллерийские и минометные обстрелы. То есть, они пытаются за счет обстрелов затормозить движение наших сил и принимают другие меры, потому что они организовуют оборону тех позиций, которые они в свое время заняли", - отметила Маляр.

По ее словам, на южном направлении наши войска сталкиваются со сплошным заминированием полей, которые соединены с противотанковыми рвами. "Все это сочетается с постоянными контратаками врага, потому что они оказывают сопротивление. Вражеские подразделения осуществляют эти контратаки на бронетехнике и массово применяют ПТУРы и дроны-камикадзе. Поэтому, когда мы оцениваем расстояние продвижения и количество освобожденных пунктов, нужно обязательно оценивать и степень и интенсивность сопротивления врага", - подчеркнула Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что сейчас ситуация на фронте очень динамичная и активная. "На одних участках мы наступаем и продвигаемся, об этих результатах информируем. И на других участках, если мы говорим о Лиманском направлении или об Авдеевке, Марьинке, там где Враг пытается очень мощно противодействовать и пытается наступать, но ему это не удается. Поэтому сейчас ситуация динамичная и активная, и с точки зрения обороны, и с точки зрения наступления", - констатировала Маляр.

Кроме того, комментируя вопрос о передвижении вражеских сил с одного направления на другое, она отметила, что это движение происходит постоянно. "Они осуществляли и на востоке передвижение, перемещение своих войск. И когда они совершают перемещения, то происходит некоторое торможение их наступательных действий, и они это компенсируют увеличением интенсивности обстрелов и авиационных ударов, которые они наносят. Это они делают, кстати, на всех направлениях, и где они обороняются, и где наступают", - пояснила Маляр.

Она добавила, что перемещение - это процесс войны, он разный и постоянно продолжается, потому что любая из сторон нуждается в перегруппировке войск. Враг перемещает войска для того, чтобы укрепить свою оборону, но количественный личный состав вражеского войск пока не меняется. "Сейчас таких данных нет. То есть, они вывели в основном "вагнеровцев", заменили регулярными (российскими военными - УНИАН), и вот то количество, которое было заведено, по состоянию на сейчас у нас нет данных о том, что оно увеличивается", - отметила Маляр.

Новое контрнаступление ВСУ - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подтвердил начало украинского контрнаступления. Он подчеркнул, что контрнаступательные и оборонительные действия происходят, но отказался сказать, на какой они стадии.

В Минобороны 12 июня сообщили, что за неделю ВСУ освободили семь населенных пунктов в Донецком и Таврическом операционных районах.

Сегодня, 13 июня, спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что за прошедшие сутки во время ведения наступательной операции Силы обороны Украины на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 км, площадь территории, взятой под контроль, составила до трех квадратных километров.

Также Анна Маляр сообщила, что украинские военные продвинулись на 250 метров на Бахмутском и на 200 метров - на Торецком направлениях. Она подчеркнула, что враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции.

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