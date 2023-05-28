Потери врага превысили сотню человек.

Российские захватчики продолжают попытки наступления на Марьинском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки они пытались захватить взводные опорные пункты.

Об этом сообщил спикер Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона. Он успокоил, что враг не имел успеха и понес потери.

По словам спикера, на Марьинском и Авдеевском направлениях враг вел наступательные действия группами. Больше всего штурмов было зафиксировано в Марьинке - все они были безуспешными.

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"Потерь наших позиций нет. Наши защитники надежно удерживают рубежи и отбили 14 атак врага", – подчеркнул Шершень.

В то же время на Таврическом направлении за прошедшие сутки потери противника убитыми и ранеными составили 124 человека. Также были уничтожены три склада боеприпасов, а восемь единиц техники армии РФ не подлежат ремонту.

На Запорожском направлении армия России продолжает вести активную оборону, в частности в районах Новопавловки и Орехова.

"В ожидании наступательных действий со стороны ВСУ основные усилия враг направляет на поддержку подразделений в постоянной боевой готовности, продолжает фортификационное оборудование рубежей и позиций, устанавливает минно-взрывные заграждения", – подытожил спикер.

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Как ранее сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские защитники и Защитницы уничтожили еще около 400 российских оккупантов. Также ликвидированы десятки единиц вражеской техники. Общие боевые потери россиян составляют около 206,6 тысяч человек.

Авиация сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава военной техники россиян, а также три - по его зенитно-ракетным комплексам.

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