ГПУ хочет разрешения на заочное следствие против экс-регионала и еще 4-х сообщников Ефремова

Сейчас экс-"регионала" Сергея Горохова и четырех бывших чиновников Луганщины разыскивает СБУ.

Генпрокуратурой в суд подано ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении народного депутата VII созыва Сергея Горохова и четырех бывших чиновников Луганской области, подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений совместно с экс-главой фракции Партии регионов Александром Ефремовым.

Как сообщила пресс-служба ГПУ, речь идет о бывших председателе Луганского областного совета Валерии Голенко, его первом заместителе Евгении Харине, Луганском городском голове Сергее Кравченко и его первом заместителе Манолисе Пилавове.

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«Генеральной прокуратурой Украины 20.07.2018 в Печерский районный суд. Киева подано ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении указанных лиц, подозреваемых в совершении в первой половине 2014 года на территории Луганской области ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений совместно с председателем депутатской фракции партии регионов в Верховной Раде Украины VII созыва Ефремовым», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что Горохов, Голенко, Харин, Кравченко и Пилавов, подозреваемые в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Уголовного кодекса Украины, находятся в розыске, проведение которого поручено сотрудникам Службы безопасности Украины.

Сейчас прокуратура имеет разрешение следственного судьи на задержание подозреваемых с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту «Борисполь».

В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика"; государственной измене.

Ефремова удерживают в СИЗО в Старобельске. 15 июня 2018 года Старобельский райсуд в очередной раз продлил ему срок содержания под стражей до 13 августа.