Президент Франции оценил, является ли Украина стратегическим интересом для США.

Президент Франции Эмануэль Макрон сказал, каких последствий стоит ждать, если Администрация президента Джо Байдена прекратит помогать Киеву.

Политик выразил уверенность в том, что этого не должно произойти, однако подчеркнул: если США оставят Украину в сложной ситуации, то потеряют доверие мира, свое влияние, а также международный авторитет.

"Надо напомнить, что американская администрация очень тесно с нами сотрудничает, европейцы очень многого достигли благодаря этому сотрудничеству. Они были рядом с нами все время. В интересах Америки оставаться в долгосрочной перспективе, независимо от политической конъюнктуры, на стороне Украины. Потому что в Украине решается судьба международного права, решается судьба либеральной демократии. Поэтому, я считаю, я убежден, что стратегический интерес Америки - это продолжать поддержку Украины, быть рядом с нами", - заявил лидер Франции в интервью Наталье Мосейчук.

Он акцентировал, что следует выразить благодарность американскому народу за то, что он уже сделал. Также Макрон считает, что Европа должна в любом случае иметь запасной план, ведь Украина для нее - вопрос экзистенциальный.

"Нам, европейцам, все одни следует готовиться к различным сценариям. Потому что для нас Украина - это экзистенциальный вопрос. Если вы проиграете эту войну, мы в Европе не сможем иметь никакой европейской безопасности. Поэтому мы должны готовиться ко всем возможным сценариям. Нам надо убеждать все европейские страны выстраивать собственную оборонно-безопасную политику...", - считает Макрон.

Политик подчеркнул: сейчас украинская нация, каждый в своем теле, страдает от войны Путина, но в то же время так решается судьба Европы.

"Вы, каждый в своем теле, своем контексте, страдаете, ваши семьи страдают в этой войне. То, что сегодня происходит в Украине ,- это решается судьба Европы. Быть влиятельной авторитетной силой в мире в политическом и дипломатическом плане", - сказал он.

Смотрите расширенную версию интервью с Макроном на Youtube-канале Натальи Мосейчук.

США до сих пор не приняли помощь Украине

Как известно, Киев до сих пор ждет, когда в США примут законопроект о новой военной помощи на уровне 60 млрд долларов. За документ должны были проголосовать еще до начала 2024 года, однако тогда Конгресс перессорился, ведь решение также охватывало помощь еще двум странам (Израилю и Тайваню).

Недавно спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что надеется достичь прогресса в этом вопросе при помощи голосов от демократов. Он уточнил, что сейчас рассматривается идея разделить помощь Украине и Израилю на два отдельных законопроекта.

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