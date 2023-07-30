Коваленко отметил, что ранее боевая часть дронов была до 200 кг, поэтому ее увеличение позволяет говорить о возможности оказывать более серьезное воздействие на военные корабли ЧФ РФ.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил Magura V5, назвав его очень интересным многофункциональным морским дроном, или, безэкипажным катером (БЭК).

По словам эксперта, это мобильный и быстрый БЭК с боевой частью на 320 кг, позволяет всего за несколько часов достигнуть временно оккупированного Крыма.

Коваленко отметил, что ранее боевая часть у БЭКов в среднем была до 200 кг, поэтому ее увеличение позволяет говорить о возможности оказывать более серьезное внешнее воздействие на военные корабли ЧФ РФ. "При удачном таране это повреждение с отправкой в ремонт фрегата проекта 11356 или даже гарантированное потопление МРК проекта 21631", - отметил аналитик и добавил, что важно то, какой принцип срабатывания боевой части - только контактный или дистанционный подрыв так же есть.

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"А дальность 800 км... Такая дальность позволяет загнать черноморскую флотилию не только в Севастополь или Новороссийск. Выгнать из Черного моря", - отметил эксперт.

"А потому, презентация весьма полезная. В первую очередь для российских оккупантов. Ведь им уже пора готовиться к выводу своих посудин из Черного моря, воды которого для них давно не дружелюбные, а с некоторых пор станут и вовсе экстремально опасными", - подытожил эксперт.

Украинские дроны

В марте в Украине дали старт массовому производству украинских дронов. 26 июля на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair в Стамбуле продемонстрировали модель нового украинского морского дрона MAGURA V5. Этот дрон - это многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения, который может выполнять широкий спектр таких задач как наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана флота и боевые миссии.

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