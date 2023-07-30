Сейчас Бундесвер имеет на своих складах 600 таких систем.

В Германии растет поддержка идеи передачи Украине дальнобойных ракет Taurus в рамках военной помощи.

Как пишет немецкая газета Welt am Sonntag, политики и дипломаты призывают немецкие власти предоставить эти боеприпасы. Один из высокопоставленных политиков ФРГ указывает на "тактику умышленных проволочек" в этом вопросе.

По словам депутата Бундестага от оппозиционной партии ХДС Родериха Кизеветтера, Берлин должен срочно передать Украине больше танков Leopard 2, средств разминирования, зенитных систем, боеприпасов и крылатые ракеты Taurus.

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Он добавил, что сейчас Бундесвер имеет 600 систем Taurus. Хотя 450 из них не работают, их можно модернизировать для экспорта.

Кизеветтер подчеркивает, что на это просто не хватает политической воли. При этом задержка в предоставлении ракет Украине способна не только продлить войну, но и может перенести полномасштабную военную агрессию РФ и другие государства - Молдову, Польшу, Румынию и государства Балтии.

Представитель либеральной партии из правящей коалиции Маркус Фабер добавил, что положительный опыт от поставки британских крылатых ракет для ВСУ демонстрирует важность такой помощи.

Taurus для Украины - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, в мае Украина официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus.

Эксперт по вопросам обороны, депутат Бундестага от "Свободной демократической партии" (FDP) Александр Мюллер заявил, что Германия должна передать Украине Taurus. Они они могут поражать цели на расстоянии до 500 километров.

Министр обороны Германии Борис Писториус в июне отметил, что ФРГ остается осторожной в таких вопросах.

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