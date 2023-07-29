Методы ведения войны в Украине сильно повлияют на характер боевых действий во всех последующих войнах.

Российско-украинская война произвела революцию в тактике ведения боевых действий, привнеся в нее широкое использование всевозможных беспилотников. Об этом заявил британский военный аналитик Шон Белл в комментарии для Sky News.

"Хотя беспилотники уязвимы и большинство из них сбивают, некоторые все же прорываются — и поскольку их, как правило, дешево приобрести, в мире дронов количество имеет свое собственное качество", — пояснил он.

Аналитик отмечает, что обычные виды вооружений требуют значительных усилий и затрат для адаптации их под выполнение специфических задач. Но беспилотники наоборот очень легко модифицировать, что имеет огромное значение для их эффективности на поле боя.

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В качестве примера такого узкоспециализированного, но крайне эффективного средства Белл привод беспилотники Hornet Nano, включенные в новый пакет американской помощи Украине. Этот миниатюрный дрон длиной всего 17 см и весом в 30 г способен летать в течение 25 минут со скоростью до 14 миль в час и обеспечивать прямую видеотрансляцию на наземную станцию. А для противника засечь этот дрон почти невозможно.

"Война в Украине привела к революции в использовании беспилотников, которая окажет сильное и глубокое влияние на современные боевые действия", – констатирует Белл.

Беспилотники на фронте – последние новости

Сегодня американский канал CNN опубликовал репортаж, в котором впервые были показаны украинские морские дроны MAGURA V5. Эти беспилотники способны нести до 300 кг взрывчатки на дистанцию до 800 км. Они очень быстры и маневренны, а потому представляют большую проблему для россиян.

А вот для украинских войск такой же проблемой являются российские дроны-камикадзе "Ланцет", которые агрессор применяет для борьбы с украинской сухопутной техникой. Однако пока производство этих БПЛА не столь массовое, как это утверждает российская пропаганда.

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