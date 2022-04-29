Город зачищают завалов и тел погибших мариупольцев.

В центре Мариуполя продолжаются приготовления к "параду" на 9 мая.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, мариупольцы привлекаются к приготовлениям парада за еду.

"Люди работают за еду. Сюрреализм как он есть", - написал он и показал фото с подготовки к "параду".

В кадре можно увидеть мужчин и женщин, убирающих улицы разбомбленного города.

Как писал УНИАН, в середине апреля стало известно, что оккупанты планируют зачистить часть центра города от завалов и тел погибших мариупольцев для проведения 9 мая "парада".

"Судя по всему массиву данных, оккупанты планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" на 9 мая в случае успеха "специальной операции". Из хорошего - ни техники, ни людей для осуществления таких мер в городе нет. Поэтому, потенциальный срыв такого приказа безусловно ведет к сокращению срока годности гауляйтера Иващенко", - извещал он.

Накануне ГУР МО извещало, что россияне массово похищают мужчин призывного возраста на временно оккупированных территориях. Вероятно, задержанных используют в организации пропагандистских "парадов победы". По данным разведки, их могут попытаться выдать за "военнопленных" и провести по улицам оккупированных городов. Аналогичные мероприятия проходили в Донецке в 2014 году. Тогда украинских героев после многочисленных пыток заставили пройти по центральной улице Донецка, где их подвергали издевательствам и унижениям.

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