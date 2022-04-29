Враг усилил свои группировки на кураховском направлении.

Российские захватнические войска продолжать наносить авиаудары по Мариуполю и наступательные действия на Донбассе.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00.

"На Мариупольском направлении враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредоточивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь", а также осуществлял переброску части подразделений с Мариупольского на Кураховское направление", - говорится в сообщении.

При этом, на Кураховском направлении группировка оккупантов усилена дополнительными артиллерийскими подразделениями из состава 1-го армейского корпуса.

"Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары с целью уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и нарушения системы логистического обеспечения наших войск. С целью уточнения положения подразделений Сил обороны Украины враг проводил воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10". Продолжает терять эту разведывательную технику", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях.

"Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и осуществляет подготовительные мероприятия к продвижению на Северодонецк. Противник продолжает артиллерийские обстрелы наших войск", - говорится в сообщении.

В целом противник продолжает проводить наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержание сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом, отметили в Генштабе.

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