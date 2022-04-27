Незаконно задержанных украинцев пытают, допрашивают и везут в направлении оккупированного Крыма.

Россияне массово похищают мужчин призывного возраста на временно оккупированных территориях - пополняют обменный фонд и готовятся к 9 мая.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

На занятых территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные "фильтрационные мероприятия". Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты.

По данным разведки, в помещениях херсонского изолятора временного содержания находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС. Их допрашивают и пытают.

Подобная ситуация в селе Великая Лепетиха Херсонской области. Оккупанты создали там фильтрационный лагерь, а его функционирование обеспечивают около 400 российских военнослужащих, одетых в форму Росгвардии. Они ищут и задерживают мужчин призывного возраста, а затем массово вывозят их в направлении оккупированного Крыма.

"Главная цель таких действий – "пополнение обменного фонда". Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Даже при условии, если украинцы не принимали участия в боевых действиях 2022 года", - отметили в разведке.

Вероятно, задержанных используют в организации пропагандистских "парадов победы". По данным разведки, их могут попытаться выдать за "военнопленных" и провести по улицам оккупированных городов. Аналогичные мероприятия проходили в Донецке в 2014 году. Тогда украинских героев после многочисленных пыток заставили пройти по центральной улице Донецка, где их подвергали издевательствам и унижениям.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированной территории Донецкой области (отдельные районы Донецкой области) оккупанты принудительно "мобилизуют" деятелей культуры, студентов вузов и их преподавателей.

Также оккупационная власть так называемых "ЛНР" и "ДНР" мобилизует в незаконные вооруженные формирования несовершеннолетних ребят. На войну отправляют детей, которые были членами патриотических клубов". Среди них уже есть погибшие.

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