В ночь на 20 июня армия РФ запустила по Украине 35 ударных дронов. Ночью сообщали о возможном попадании по критическому объекту Львовской области. Утром в ОВА уточнили детали.

Во Львовской ОВА подтвердили, что во время ночного запуска ударных дронов по Украине оккупантам удалось попасть в критически важный объект региона. Как известно, враг применил 35 БПЛА Shahed-136/131, 32 цели удалось сбить ВСУ.

По словам главы ОВА Максима Козицкого, атака на Львовщину началась около 5 часов утра. Фиксируются три попадания.

"Попали в критически важный объект. Три попадания. Повреждено перекрытие между этажами, выбиты окна. Жертв или пострадавших нет. Был пожар", - уточнил чиновник.

Он поблагодарил все экстренные службы и защитников неба Украины за работу, а также напомнил, что во время подобных атак укрытия в области должны работать должным образом и быть доступными для украинцев.

Он призвал сообщать информацию о случаях, когда люди не могли попасть в бомбоубежище по горячей линии 112.

ВСУ уточнили направления ночной атаки по Украине

Напомним, что для атаки в ночь на 20 июня оккупанты, кроме БПЛА, также применили баллистические ракеты"Искандер-М"/С-300. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ракеты враг запустил по Запорожью, тогда как дроны разлетелись по многим регионам Украины. В частности, в направлениях Львовской и Киевской областей.

Он уточнил, что ВСУ не смогли сбить только 2 дрона из 35 запущенных и подтвердил, что есть определенные попадания во Львовской области.

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