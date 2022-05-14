В регионе удалось возобновить эвакуацию гражданского населения.

Украинские силы на Луганщине готовятся к двум масштабным наступлениям рашистов.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Готовимся к двум крупным наступлениям рашистов на Северодонецк и прорыву на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки. Областной центр россиянам нужен "для галочки", дорога - чтобы отрезать область от сообщения с другими регионами, то есть взять, окружить ее", - отметил он.

Также глава ОВА добавил, что в регионе удалось возобновить эвакуацию, сегодня вывезли 25 человек из Северодонецка и Врубовки.

Напомним, Луганщина осталась без света и воды, оккупанты воруют газ из местного газопровода. Уцелевших объектов жизнеобеспечения в области почти не осталось, подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля.

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