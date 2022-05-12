Уцелевших объектов жизнеобеспечения в области почти не осталось, подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля.

На всей территории Луганской области отсутствует электричество и водоснабжение, оккупанты воруют газ из газопровода в Новопскове.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Более 21 тысячи абонентов Луганщины еще остается с газом. Это жители пяти населенных пунктов, не в каждом из них газ есть повсюду. Впрочем, вчера зафиксированы несанкционированные изменения режимов транспортировки газа, которые свидетельствуют о закрытии газовых кранов на компрессорной станции во временно оккупированном Новопскове", - отметил он.

В частности, на магистральном газопроводе "Новопсков-Шебелинка", который транспортирует газ на территорию Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, получена информация о самовольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа.

"Зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода "Союз" в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Луганской и Донецкой областей. Фактически речь идет о краже газа", - подчеркнул глава ОВА.

По словам Гайдая, уцелевших объектов жизнеобеспечения на Луганщине почти не осталось.

"Подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля. Какие-то линии электропередачи еще можно отремонтировать, но не позволяют постоянные обстрелы в районах поврежденных участков. Сейчас электроснабжение отсутствует повсюду в области. Работают исключительно электрогенераторы. Нет и централизованного водоснабжения", - добавил он.

Напомним, сейчас на фронте есть две критические точки - Мариуполь и Луганское направление. Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. По его словам, наибольшие обстрелы на Луганщине происходят в районе Рубежного, Северодонецка. Также россияне пробуют сконцентрироваться на Изюмском направлении. Также они перебрасывают дополнительные силы и на Луганщину и на Донетчину - живую силу и технику.

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