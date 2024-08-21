Вторжение ВСУ в Курскую область подняло боевой дух украинцев.

Вторжение украинских вооруженных сил в Курскую область стало доказательством того, что украинские военные все еще могут преуспевать в наступательных операциях, подняв боевой дух и солдат, и гражданских украинцев после тяжелого года, пишет Reuters.

"Это был очень смелый и важный шаг... для поддержания морального духа в обществе", - считает жительница Киевской области Ольга Павловская.

Украинская армия не достигала значительных успехов на своей собственной земле с конца 2022 года, и эти неудачи усиливали пессимизм населения относительно исхода войны: согласно опросу, опубликованному в прошлом месяце Киевским международным институтом социологии, 32% украинцев готовы пойти на территориальные уступки, чтобы положить конец войне, по сравнению с 10% год назад.

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Однако в последние дни благодаря успехам в Курской области настроение улучшилось. Украинские солдаты, с которыми Reuters общались недалеко от российской границы на прошлой неделе, были настроены позитивно, когда возвращались с боевой миссии в России.

"Наступление, которое доминировало в украинских новостных сводках, представляет собой "победу, которой у нас не было уже давно. Это успех во многих отношениях — как на международном уровне, так и для нас самих — то, что мы перехватили инициативу", — сказал Роман Костенко, депутат и офицер Службы безопасности Украины, который принимал участие в операции.

Тем не менее, ВСУ встречают сопротивление и несут потери, добавил он.

"Это изменит ситуацию в нашу пользу. Вопрос в том, насколько", — говорит Александр, финансовый аналитик, брат которого служит на востоке Украины.

Однако есть и те, кто гораздо менее воодушевлен тем, что Украина выделяет ценные ресурсы на Курскую область в то время, когда ее обширный восточный фронт находится под серьезным давлением российского натиска.

"То, что они сделали, — это шоу", — говорит ветеран войны Ярослав Мандель.

Он называет вторжение в Курск опасной операцией, которая может способствовать разрушению обороны на востоке.

"Стратегия должна заключаться в защите нашей страны там, на Донбассе", — сказал Мандель. "Это главный приоритет".

Курская область - новости

Как писали аналитики ISW, Россия передислоцировала некоторые свои подразделения из-под Часового Яра Донецкой области Украины в Курскую область, чтобы попытаться остановить продвижение ВСУ.

Как подсчитал военный эксперт Сергей Згурец, группировка войск, которую Россия нарастила на курском направлении фронта, составляет около 25 тысяч человек личного состава.

В то же время Bild писал, что ВСУ начинают битву за важный населенный пункт в Курской области - Кореневское. Потеря этого поселка для репутации Владимира Путина будет еще хуже потери Суджи.

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