Возможно, украинские воины окружили части 18-й российской мотострелковой дивизии, узнали журналисты.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил в Курской области РФ могли окружить российских захватчиков.

Российские пропагандисты сообщили, что украинские десантники пытаются взять под контроль село Малая Локня, которое находится под городом Суджа, пишет Forbes. По сведениям одного из вражеских пропагандистов, во время штурма Малой Локни защитники Украины обошла позиции россиян между этим селом и Русским Поречным, перерезали дорогу между ими и благодаря таким действиям взяли "в оперативное окружение части 18-й мотострелковой дивизии" РФ.

Утром 20 августа Десантно-штурмовые войска ВСУ сообщили, что наши воины штурмовали Малую Локню и применяли, в частности, боевую машину пехоты Marder. "Достаточно хорошо оборудованные огневые точки и боевые позиции россиян попали под мощный удар полесских десантников. Противник понес значительные потери в живой силе, технике и других материальных средствах", - поделились в ДШВ.

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Важные новости Украины насчет войны - что творится в Курской области

ВСУ начали наступать в России в начале августа, и уже взяли под контроль более 90 населенных пунктов. На освобожденной территории создана военная комендатура.

Издание Forbes писало, что на российской земле украинские воины пытаются изолировать большой кусок Курской области. По сведениям журналистов, украинцы хотят изолировать часть региона, которая находится между границей их страны и рекой Сейм, - это почти 300 квадратных миль (1 миля - более 1,6 километра) Курщины.

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