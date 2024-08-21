Действия на этом направлении важны для Сил обороны Украины, отметил Згурец.

Группировка войск, которую Россия нарастила на курском направлении фронта, составляет в пределах 25 тысяч человек личного состава, подсчитал военный эксперт Сергей Згурец.

"Если интегрировать данные из разных источников, то можно утверждать, что на западном направлении это направление в сторону Глушковского района, сконцентрировано где-то до 5 тысяч личного состава противника. Центральная зона с направлением на Льгов и Рыльск - около 8 тысяч личного состава РФ разных подразделений, включая оперативные резервы противника. И восточная часть, это касается восточнее Суджи, где сконцентрировано наибольшее количество сил противника - до 11 тысяч", отметил он.

По его словам, действия на этом направлении важны для Сил обороны, но не менее важно обеспечить баланс сил и потребностей ВСУ по другим направлениям фронта: "Учитывая, что и Покровское, и Торецкое направления сейчас крайне значимы для нашей линии обороны".

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"Ситуация находится в динамике и многие важные вещи еще будут происходить в ближайшем будущем. Не могу не упомянуть, что наши наступательные действия являются первым случаем, когда на территорию РФ со времен Второй мировой войны заходят военные подразделения другой страны", - добавил Згурец.

Военная операция ВСУ в Курской области России - актуальное

Напомним, Россия передислоцировала некоторые свои подразделения из-под Часового Яра Донецкой области Украины в Курскую область, чтобы попытаться остановить продвижение ВСУ, сообщили в Институте изучения войны.

Ранее в ISW указывали, что подобные передислокации могут повлиять на темпы наступательных операций противника. Но прежде чем это влияние станет заметным, может потребоваться несколько месяцев.

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