Украинцы потеряли по меньшей мере один CV90, Marder, M-2 и Stryker.

6 августа украинские войска вторглись в Курскую область России, 12 сентября отдельные украинские силы начали второе вторжение, с целью соединиться с главными силами и зажать тысячи российских войск между украинскими захватчиками и границей.

Однако, как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, ВСУ, похоже, застряли к югу от города Веселое и попали там в "жестокую засаду", лишившись своей самой ценной техники.

По информации аналитика, в районе 20 сентября украинские силы с боевыми машинами "Мардер" немецкого производства, шведскими боевыми машинами CV90 и танками Strv 122 двинулись по главной дороге, соединяющей Веселое с Глушково. Однако там они столкнулись со 106-й воздушно-десантной дивизией.

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Используя мины, артиллерию, противотанковые ракеты и беспилотники, россияне отбили атаку украинцев 20 сентября, а также последующие атаки, пишет Акс:

"На видеозаписи с беспилотника, опубликованной 106-й воздушно-десантной дивизией на этой неделе, показаны 15 или 16 уничтоженных украинских машин, включая некоторые из лучших боевых машин украинцев: один или два CV90, Marder, M-2 и Stryker".

В Курской операции Украина использует одни из лучших бригад и батальонов. Однако даже эти элитные формирования с трудом пробиваются через Веселое и Глушково, пишет аналитик. А до тех пор, пока украинцы не смогут продвинуться по главной дороге, соединяющей эти населенные пункты, их цель - встреча с основными своими силами - так и будет оставаться нереализованной.

Россияне также испытывают значительные трудности на этом участке, и теряют технику также в огромном количестве. Однако проблема в том, отмечает Акс,, что у россиян гораздо больше техники, которую они могут потерять.

Курская операция ВСУ - новости

Как ранее писал Bloomberg, Украина сможет удерживать захваченные территории в Курской области России в течение нескольких месяцев или даже дольше. Российские войска проводят лишь ограниченные контратаки, сосредотачиваясь преимущественно на операциях на востоке Украины.

В то же время 10 сентября аналитики DeepState сообщили, что российские оккупационные войска продавили левый фланг Курской группировки ВСУ.

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