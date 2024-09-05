Эта операция так не достигла одной из главных целей: отвлечь российские войска от восточного фронта.

Украина делала большие ставки на вторжение в Курскую область, однако пока эта операция не достигла одной из главных целей: отвлечь российские войска от восточного фронта в попытке перекроить поле боя.

Как пишет The Hill, внезапное вторжение Украины в РФ достигло некоторых других целей, в том числе нанесло удар по имиджу России, уничтожило военные объекты, позволило захватить территорию и пленных, чтобы получить рычаги влияния на переговорах. Однако провал более важной цели - отвлечения войск - активизировал критику военной авантюры Киева, особенно по мере того, как Россия продвигается все дальше на востоке.

Как заявил Джордж Биби, директор по гранд-стратегии Института ответственного государственного управления в Куинси, операция "Курск" еще только началась, но "похоже, что она идет к провалу".

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"Россияне не отвлекли значительное количество сил с линии фронта в Украине, если не сказать больше, они нажали на педаль акселератора", - сказал он. "Похоже, что существует большой скептицизм по поводу того, чего может добиться это вторжение, и я думаю, что растут опасения, что это была ошибка".

Кроме того, по словам Биби, Россия превратила Курскую операцию в возможность уничтожить украинские войска и бронетехнику, которые несут большие потери в российском регионе.

Украина захватила около 500 квадратных миль земли в Курске и 100 населенных пунктов, включая ключевой город Суджа. Но успехи Украины в Курске незначительны по сравнению с почти 20 процентами украинской территории, оккупированной Россией, отмечает The Hill.

"Россия может позволить Украине занять крошечный кусочек своей территории, зная, что позже она сможет восстановить полный контроль", - говорит Стивен Уолт, профессор международных отношений в Гарвардской школе Кеннеди

Майкл О'Хэнлон, старший научный сотрудник и директор по исследованиям в области внешней политики Института Брукингса, считает, что Украина стремится использовать территорию Курска для переговоров.

Но "Путин ни за что не пойдет на обмен 1000 к 1", - сказал он, отметив несоответствие между землями, удерживаемыми Россией в Украине, и территорией Курска, удерживаемой Киевом.

В то же время Элина Бекетова, научный сотрудник по вопросам демократии Центра анализа европейской политики, говорит, что у Курского вторжения есть свои преимущества, в том числе защита северо-восточных областей Украины - Сумской и Харьковской - от российских атак, и в долгосрочной перспективе оно может навредить Москве.

"Со временем Кремль все чаще будет вынужден изымать ресурсы из Украины и перенаправлять их на Курское направление", - сказала она.

Курская операция - новости

4 сентября Владимир Зеленский заявил, что абсолютно все задачи, которые украинская сторона определила для курской операции, воплощаются в жизнь.

При этом эксперты заявляют, что лучшим сценарием для этой операции будет то, что Запад изменит политику в отношении использования дальнобойных ракет по России.А худшим — если нашим военным не удастся удержать эту территорию и параллельно оккупанты захватят значительные участки земли в Донецкой области.

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