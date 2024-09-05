С военной точки зрения, наступление в России не принесло украинцам никаких существенных выгод, утверждает эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и операция украинцев в Курской области РФ сыграла на руку российским оккупантам.

Курский "гамбит" превратился "в пустую затею", в результате которой украинские силы были отвлечены от центра тяжести в войне против РФ, вместо того, чтобы отвлечь врагов от более важных фронтов в Донецкой области, полагает профессор международных отношений в колледже Макалестер в Сент-Поле (США, штат Миннесота), старший научный сотрудник Института мира и дипломатии, внештатный научный сотрудник Defense Priorities в Вашингтоне Эндрю Лэтэм. Мнение эксперта опубликовало издание The Hill.

По словам эксперта, наступление рассредоточило украинские силы, позволив захватчикам сосредоточиться на текущем центре тяжести в этом конфликте и ускорить свое продвижение к стратегически важному городу Покровск.

Видео дня

"В своем классическом тексте "О войне" великий философ войны Карл фон Клаузевиц ввел понятие "центра тяжести". Центр тяжести в войне - это "средоточие всей силы и движения, от которого все зависит. "Это точка, против которой должны быть направлены все (чьи-либо) энергии". Политические и военные лидеры не должны безрассудно распылять свои военные силы, отправляя их на бесполезные поручения за пределами решающего театра конфликта", - отметил ученый.

Лэтэм полагает, что президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, "похоже, либо не читали "О войне", либо забыли эту ключевую мысль".

"Первоначально задуманная как тактический маневр с целью отвлечения российских войск от стратегически важных фронтов, Курская операция теперь, по-видимому, оказалась стратегическим просчетом, который может иметь серьезные последствия для более широкой военной стратегии Украины", - отметил автор.

Профессор полагает, что украинское руководство могло хотеть достичь нескольких целей, начав операцию на Курщине, - отвлечь российские силы от ключевых полей сражений в Донецкой области; оказать психологическое воздействие, продемонстрировав способность Украины атаковать российскую территорию; и нарушить российские линии снабжения, однако они якобы "не были достигнуты".

"Несмотря на наступление, российские силы не перенаправили свои усилия в сторону от Донецка. Вместо этого российское наступление на Покровск - город, имеющий существенное стратегическое значение - только ускорилось", - подчеркнул он.

Ученый добавил, что Покровск - важнейший логистический и транспортный узел в Донецкой области, он находится на перекрестке основных автомобильных и железнодорожных сетей, жизненно важных для снабжения и укрепления украинских позиций по всему восточному фронту.

"Если российские войска захватят Покровск, они фактически перережут эти критически важные линии снабжения, изолировав украинские подразделения, защищающие другие ключевые районы в Донецкой области. Потеря Покровска может иметь каскадный эффект, что приведет к более широкому краху украинской обороны в Донецкой области", - предупредил эксперт.

Аналитик утверждает, что с военной точки зрения, наступление на Курщине не принесло Киеву никаких существенных выгод. По его мнению, вместо того, чтобы заставить Россию отвлечь значительные силы от своих основных усилий в Донецкой области, курская операция привела к отвлечению некоторых лучших украинских войск и передовой техники от наиболее стратегически важных линий фронта.

"Этот сдвиг не только ослабил оборонительную позицию Украины в Донецком регионе, но и усугубил существующий дефицит рабочей силы, усугубив проблемы, с которыми сталкиваются украинские силы при удержании ключевых оборонительных позиций", - полагает он.

Лэтэм считает, что "для Украины Курская операция представляет собой упущенную возможность консолидировать свои оборонительные позиции на востоке, а для России курское наступление можно рассматривать как стратегическую победу, поскольку оно отвлекло украинские ресурсы от более важных фронтов".

Ученый добавил, что, сохраняя фокус на Донецкой области, российские силы смогли использовать свое преимущество, потенциально открывая новые возможности для использования украинских уязвимостей вдоль восточного фронта.

"Хотя смелые маневры и психологические операции могут иметь место, главной целью для обеих сторон остается контроль над стратегически важной территорией. Вот почему Украина должна пересмотреть свои стратегические приоритеты, сосредоточившись на защите ключевых позиций в Донецкой области, особенно вокруг Покровска, где может решиться исход конфликта", - поделился мнением эксперт.

Аналитик полагает, что украинская сторона не может позволить себе чрезмерно напрягать свои силы в операциях, которые не приносят ощутимых выгод. "Курский гамбит нарушает принцип Клаузевица о сохранении фокуса на центре тяжести. Хотя он, возможно, и задумывался как смелый тактический маневр, операция вместо этого отвлекла важные ресурсы от более важных фронтов. Вместо этого Украина должна отдать приоритет обороне своих наиболее стратегически важных позиций, укрепляя свой центр тяжести каждым действием", - отметил он.

В центре внимания Курск - новости, которые уже публиковали

Украинские воины в начале августа начали наступление на территории Курщине и по состоянию на конец месяца освободили более 100 населенных пунктов. Эксперт по войне в Украине из британского Университета Глазго Гусейн Алиев сказал, что до курской операции захватчики на Донбассе наступали на семи фронтах, а теперь остался только Покровск.

4 сентября Владимир Зеленский заявил, что абсолютно все задачи, которые украинская сторона определила для курской операции, воплощаются в жизнь.

Справка УНИАН. В шашках или шахматах гамбитом называют дебюты, во время которых одна из сторон для быстрого развития игры или ее обострения жертвует какой-то легкой фигурой, например, пешкой.

Вас также могут заинтересовать новости: