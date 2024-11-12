Этот плацдарм является важным для Украины, заявил он.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинские войска в Курской операции приобретают безумный опыт.

"Для нас Курская операция - это военная операция, анализ которой даст возможность в будущем проводить аналогичные операции на территории РФ или применять тактику и стратегию ведения мобильной войны", - сказал он в эфире телеканала "Еспресо".

По словам Тимочко, ВСУ получили опыт работы на вражеской территории, когда нет поддержки местного населения. Кроме того, это повлияло и на саму РФ.

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"Курская операция непосредственно повлияла на внутреннее недоверие среди россиян, поскольку мы увидели неконсолидированное население, и это уничтожило имидж Кадырова и его парамилитарных объединений, что привело к локальным столкновениям в России", - добавил председатель Совета резервистов.

Он убежден, что удержание плацдарма в Курской области является важным для Украины.

"Поскольку мы не знаем, какие геополитические вызовы нас ждут в ближайшие месяцы, как будет выглядеть мировая реакция после выборов в США на войну в Украине", - пояснил Тимочко.

Курская операция - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что благодаря Курской операции 50 тысяч личного состава армии оккупанта не могут быть направлены на другие направления.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский объяснял, что на Курское направление РФ бросила десятки тысяч военных из лучших частей.

Вчера был "черный" день для российских оккупантов, которые пошли в атаку в Курской области, сообщила пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик в эфире телемарафона.

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