По его мнению, курский плацдарм свою миссию выполнил.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев назвал Курскую операцию замечательной историей и надеется на ее длительное продолжение. Также он прокомментировал информацию о том, что правитель РФ Владимир Путин приказал своим войскам вернуть Курскую область до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа - 20 января.

"Бредни Путина не должны нас волновать. Украинская армия, которая есть на территории Курской области реализует очень важную миссию. Она продолжает выхолащивать наступательный потенциал российской армии. На территории Курской области задействованы лучшие наши силы и средства - наши десантники, морские пехотинцы, те подразделения украинского войска, которые проходили обучение на западных полигонах и сейчас выполняют задачи на западной технике", - подчеркнул он в интервью "Говорит большой Львов".

Селезнев отметил, что интенсивность ведения боевых действий дает о себе знать, но враг несет немалые потери.

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"Уже сейчас можно абсолютно утвердительно говорить о том, что курский плацдарм свою миссию выполнил. Мы создали предпосылки, когда враг был вынужден сконцентрировать на территории Курской области группировку войск, которая насчитывает 50 тыс. Вместо того, чтобы этих военнослужащих направлять на другие участки фронта, на которых и без того нам тяжело, враг вынужден рефлексировать на наши действия на территории Курской области. Это замечательная история. И надеюсь, что процесс ликвидации вражеских сил и средств на территории Курской области будет продолжаться", - сказал он.

В то же время Селезнев не берется прогнозировать, сколько еще ВСУ смогут удерживать российские территории.

"Сколько по времени будет продолжаться Курская операция мы не можем с вами однозначно утверждать. Потому что ключевой фактор - фактор ресурсов для нас остается засекреченным. И неизвестно, сколько еще украинский Генштаб будет готов направлять драгоценных ресурсов на территорию Курской области, чтобы и в дальнейшем мы держали эти плацдармы", - пояснил он.

При этом полковник ВСУ отметил, что операция в ближайшие месяцы должна принести новые положительные результаты для украинцев.

"Потому что если российские генералы спешат выполнить очередную прихоть Путина по освобождению Курской области до инаугурации Трампа, то, соответственно, враг будет принимать опрометчивые, нерациональные решения, которые будут приводить к серьезным потерям. Это нам на руку", - добавил Селезнев.

Он также напомнил, что благодаря продолжающимся боевым действиям на территории Курской области у россиян вопрос вторжения на Сумщину "на повестке дня вообще не стоит".

Война в Украине - бои в Курской области

Как сообщал УНИАН, на днях командир взвода 103-й отдельной бригады ТрО Юрий Турлай с позывным "Рудольф" отвечая на вопрос, смогут ли россияне выбить украинских военных с Курщины, отметил, что это будет зависеть от ситуации на территории Украины. Он высказал мнение, что уход Сил обороны Украины с Курщины может произойти в случае, если им придется защищать от российских оккупантов Днепр.

За неделю контрнаступления в Курской области российские войска понесли огромные потери и пока мало чем могут похвастаться, пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинские войска в Курской операции приобретают огромный опыт и смогут повторить такую атаку и на другой территории.

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