Уничтожено много техники, а остатки недобитых оккупантов разбежались по посадкам.

Вчера был "черный" день для российских оккупантов, которые пошли в атаку в Курской области, сообщила пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик в эфире телемарафона.

"Вчера был "черный" день для российских оккупантов, которые пытались штурмовать в 5-6 накатов. Они пытались залетать на технике с десантом, однако 10 единиц бронетехники уничтожено воинами 47-й ОМБ - три БТРа подорвались на минах, а другую технику уничтожили с помощью FPV-дронов и ПТРК "Стугна", - подчеркнула она.

При этом другую бронетехнику уничтожили смежные бригады ВСУ. Пресс-офицер отметила, что часть оккупантов уничтожена, а те, кому посчастливилось выжить - разбежались и спрятались в посадках. По ее словам, их ищут украинские БПЛА и будут ликвидировать.

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"Вчера состоялся провальный штурм российских оккупантов", - подчеркнула Блищик.

Она также рассказала, что недавно бойцы 47-й ОМБ взяли в плен военнослужащего РФ 155 бригады, который рассказал, что был свидетелем пыток, расстрела и посмертного отсечения голов украинским пленным. При этом рассказал о тех, кто отдавал приказ и совершал это военное преступление.

Война в Украине - ситуация в Курской области

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что благодаря Курской операции 50 тысяч личного состава армии оккупанта не могут быть направлены на другие направления ударов России на нашей территории. Глава государства отметил храбрость украинских воинов и каждого подразделения, которое привлечено к этим боям.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что десятки тысяч военных из лучших частей РФ пытаются вытеснить украинских защитников и продвинуться на Курском направлении.

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