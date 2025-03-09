Враг продолжает продвигаться.

Российские войска в Курской области захватили населенные пункты Мартыновка и Малая Локня вместе с окрестностями.

Об этом сообщил проект DeepState. "К сожалению, сегодня много кадров с Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас - это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", - прокомментировали аналитики проекта.

Ситуация в Курской области

Ситуация на Курщине сильно осложнилась несколько дней назад. Вчера западные СМИ писали о том, что группировка украинских войск может попасть в окружение. Таким образом, если Украина потеряет Курщину, то может потерять чуть ли не единственный козырь на переговорах с РФ.

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Как сообщил главный сержант 47 ОМБр "Магура" Олег Чаус, россияне в Курской области пытаются окружить ВСУ и прорвать оборону. Военный отметил, что россияне имеют численное преимущество и активно используют беспилотники. "FPV-дроны контролируют проезд на Суджанском направлении, что значительно затрудняет передвижение украинских военных", - детализировал он.

Напомним, вторжение ВСУ в Курскую область в августе прошлого года стало самым серьезным нападением на территорию России с момента вторжения нацистов в Советский Союз в 1941 году.

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