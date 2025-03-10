На Курщине угрозы окружения украинских сил нет, - Дикий

В то же время, может значительно усложниться логистика, если россияне перебьют трассу Сумы-Суджа.

В Курской области России главная битва продолжается за главную логистическую трассу, и ни о каком котле речь не идет.

Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире на Радио NV.

Эксперт отметил, что для россиян выбить украинские силы с Курщины - это чрезвычайная политическая задача. Россияне стараются очень активно выбить из региона украинские Силы обороны.

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"Что касается общей ситуации - начнем с угрозы окружения. Ключевое - ее нет. Угроза перерезания трассы - есть. Это две большие разницы. Если будет перерезана трасса Сумы-Суджа, а такая угроза действительно есть - против этого сейчас пытаемся бороться, но россияне на это сейчас бросили очень большие силы. Именно за трассу сейчас идет основной бой. Если она будет перерезана - это очень усложнит нашу логистику... Но речь отнюдь не идет об окружении, потому что там есть много других второстепенных дорог, о контроле над которыми со стороны россиян даже речи нет", - подчеркнул Дикий.

Он сказал, что обеспечивать украинских военных не по трассе, а второстепенным дорогам - это более сложная логистическая задача.

В то же время, по его мнению, украинским военным к такому не привыкать, потому что, например, уже много месяцев держится Часов Яр после перебивания основной дороги.

Дикий сказал, что на Курщине идет битва за главную логистическую артерию, которая позволяет возить много и быстро.

По его убеждению, если битва за трассу будет проиграна, это не приведет к тому, что в котле окажутся 10 тысяч человек.

"Это вообще не о котле, это об усложнении логистики. Кстати, 10 тысяч человек - это примерно весь наш контингент на Курщине, но отнюдь не те, которые только в Судже. Поэтому, апокалипсиса не происходит", - подчеркнул Дикий.

Вместе с тем, он считает неприятной правдой, что до сих пор не удалось остановить продвижение россиян к трассе.

Курская область сегодня - главные новости

Ранее издание Financial Times писало, что в первые дни без поддержки США украинские войска были вынуждены отдать большую часть российской территории, которая была захвачена в прошлом году в Курской области.

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