По словам полковника в запасе, ВСУ будут "отрезать" кусок Курской области по реке Сейм.

Россиянам не хватает войск, чтобы остановить движение Вооруженных сил Украины в Курской области РФ. Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, Силы обороны Украины продвигаются по территории Курской области. Вероятно, со стороны Суджи они продолжат движение к реке Сейм, через которую уничтожили уже два моста, и будут "отрезать" кусок Курской области по реке Сейм, левый берег которой ВСУ могут контролировать.

"Сейм "прикроет" от российских войск, сколько бы их там ни было", - отметил Свитан. Видео дня

Он отметил, что это довольно широкая и быстрая река, которая создает определенный механизм оборонительных сооружений, которые будут внесены в общую систему фортификаций. Как сказал эксперт, к реке нужно привязываться, ведь там большие горизонтальные берега.

"Чтобы нивелировать наше движение или остановить нас на Сейме, им надо около 45 тысяч террористов", - говорит военный.

По его прогнозам, столько военных россиянам негде взять, кроме как снять с восточного фронта, возможно, с части Херсонского и Запорожского направлений.

Операция на Курщине - последние новости

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