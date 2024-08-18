ВСУ сбросили российский флаг в еще одном селе Курской области (видео)

Морские пехотинцы этими кадрами намекают, что село переходит под контроль ВСУ.

Украинские военные сбросили российский флаг с электроопоры в центральной части села Апанасовка Курской области РФ.

Соответствующее видео опубликовали бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты. На кадрах виден момент сброса российского флага с электроопоры. После этого воины вытерли берцы о триколор. По данным Телеграм-каналов, это село Апанасовка.

"Морская пехота Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны в авангарде выполнения боевых задач на территории РФ. Воины 501 отдельного батальона морской пехоты сбрасывают триколорную тряпку в одном из населенных пунктов Курской области", - отметили в батальоне.

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Как писал УНИАН, в Курской области ВСУ затрофеили российский танк Т-90М "Прорыв".

"Непревзойденно НЕэффективный, как в прорыве, так и в обороне. Новейший российский танк Т-90М "Прорыв", не успев повоевать, стал трофеем Галицких десантников во время рейда на Курщине. Россияне в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности", - рассказали воины 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ.

Также сообщалось, что украинские военные уничтожили еще один мост в Курской области. В частности речь идет уже о разрушении второго моста через реку Сейм в Курской области.

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