По словам экспертов, украинские войска отдают территорию, которую "очень трудно защищать".

Российские войска отвоевывают территорию в Курской области, но попытки вытеснить украинские силы, скорее всего, только усложнятся, пишет Business Insider.

"Им будет гораздо сложнее с остальной частью украинского выступа, который все еще очень большой", - заявил эксперт по военным действиям в Центре Стимсона Уильям Альберк.

По его словам, украинские войска "отдают открытые земли и открытые леса, территорию, которую очень трудно защищать":

Видео дня

"Хотя кто-то может посмотреть на недавние успехи (армии РФ - УНИАН) и сказать, что они большие, я бы также сказал, что это потому, что Украина просто захватила так много территорий, больше, чем она даже намеревалась защищать…Так что, теперь Украине очень легко делать какие-то боевые отступления".

Эксперт по военной стратегии в аналитическом центре Королевского института объединенных служб Мэтью Сэвилл добавил, что пока РФ отвоевала то, что было "легко отвоевать".

Отмечается, что Украина должна сделать расчеты относительно того, какие ресурсы и потери она может допустить в Курской области, и в итоге решить, стоит ли продолжать удерживать российские территории.

Потери России в Курской области - что сообщалось

Напомним, в Десантно-штурмовых войсках ВСУ сообщили, что с начала операции в Курской области украинские десантники нанесли армии РФ санитарные и безвозвратные потери в 7980 человек личного состава.

Немало было уничтожено или повреждено и вражеской техники с вооружением: 58 танков, 162 БМП, 46 БТР, 136 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня, 592 автомобильной техники, 46 станций РЭБ.

Вас также могут заинтересовать новости: