В частности, украиснкие десантники уничтожили или повредили 58 танков, 162 БМП, 46 БТР и 136 артиллерийских систем.

С начала операции ВСУ в Курской области России украинские десантники нанесли армии РФ санитарные и безвозвратные потери в 7980 человек личного состава. Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках.

Отмечается, что немало было уничтожено или повреждено и вражеской техники с вооружением: 58 танков, 162 БМП, 46 БТР, 136 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня, 592 автомобильной техники, 46 станций РЭБ и другой специальной техники.

Отдельно указывается, что украинские бойцы уничтожили 3 вертолета (Ка-52, Ми-8) и 146 БПЛА противника разных типов, а также подавили 9874 fpv-дронов.

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Кроме того, десантники взяли в плен почти 300 российских оккупантов, захватили 9 танков, 4 БТР, 9 пушек и 6 минометов.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабной войны предварительно составляют около 696 410 человек личного состава. За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали до 1460 оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла на поле боев не менее : танков - 9162, 18470 - боевых бронированных машин, артиллерийских систем - 20039, РСЗО - 1244, средств ПВО - 994, самолетов - 369, вертолетов - 329.

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