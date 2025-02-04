Руководитель ГУР опроверг сообщения СМИ.

Около восьми тысяч северокорейских солдат все еще воюют в Курской области России, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает The War Zone.

По его словам, активность военных КНДР в последние дни сократилась из-за тяжелых потерь. При этом он отметил, что сообщения СМИ о том, что эти войска не были замечены на передовой в течение нескольких недель, "неверны".

"Нам нужно подождать некоторое время, чтобы увидеть, есть ли реальные изменения или это просто снижение активности на пару дней", - сказал Буданов.

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По словам главы ГУР, войска КНДР потеряли около 4 000 солдат, включая убитых и раненых. Буданов списал эти потери на "отсутствие реального боевого опыта" и проведение так называемых "мясных волн". Северокорейцы наступают "практически без какой-либо боевой техники", заявил он. При этом Буданов предположил, что причина, по которой они так охотно идут вперед пешком против украинских беспилотников и артиллерии, заключается в их верности северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну

"Хотя активность северокорейских войск в Курске, возможно, замедлилась в последние дни, Буданов повторил утверждение, которое он сделал на прошлой неделе, что Пхеньян отправит в Россию дополнительные артиллерийские и ракетные войска, а также больше артиллерии и реактивных систем залпового огня. Эти войска не будут проводить наземные боевые действия, сказал Буданов", - говорится в публикации.

Солдаты КНДР "исчезли" с фронта - что сообщалось

Напомним, в The New York Times со ссылкой на украинских и американских чиновников писали, что солдаты КНДР не появлялись на фронте уже около двух недель.

Позже данную информацию подтвердили Силы специальных операций ВСУ:

"Силы специальных операций говорят исключительно за направления, где применяются наши подразделения, в связи с этим сообщаем, что присутствие войск КНДР ориентировочно три недели не отмечается, вероятно понеся большие потери они вынуждены были отойти".

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко Выражал мнению, что, если северокорейские войска отвели от линии фронта, то они, вероятно, передают свой опыт другим солдатам.

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