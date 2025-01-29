Руководитель ГУР в собственном стиле прокомментировал громкую информацию, распространенную журналистами.

В СМИ распространилась информация о том, что существование Украины как государства окажется под угрозой, если война не закончится до лета. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии украинскому YouTube-каналу "Исландия" (ISLND TV) прокомментировал эти слухи.

Так, у начальника ГУР спросили, есть ли у него комментарий по поводу сообщений, что якобы именно он на закрытом заседании руководства Верховной Рады и парламентских фракций заявлял об угрозе будущему существованию Украины.

"Вы знаете, видимо есть [комментарий]. Я вам анекдот расскажу... Сидят две бабки возле двора, и одна другой говорит: "Вон смотри, пошла, а дочка у нее шлюха". [Вторая] говорит: "Так у нее же сын". [Первая на это]: "Ну так пусть всем теперь рассказывает, что это не так". Вот мой ответ", - сказал Буданов.

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Слухи об угрозе существованию Украины

Как писал УНИАН, на днях интернет-издание "Украинская правда" распространило информацию, что якобы Буданов на закрытой встрече в парламенте предупредил, что до лета надо начать серьезные переговоры по завершению войны, поскольку в противном случае могут начаться процессы, угрожающие существованию Украины.

Реагируя на этот материал, пресс-служба Главного управления разведки подчеркнула, что распространенная в средствах массовой информации якобы цитата руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова была из закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины и к тому же не соответствует действительности. ()

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда сообщил, что распространенная в СМИ цитата Буданова была вырвана из контекста. В то же время Дунда считает, что тот, кто распространил эту информацию, должен ответить за свои действия, поскольку эту информацию запрещено обнародовать.

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