На одном из направлений под прикрытием тумана противник совершил штурм, пытаясь закрепиться в посадках и руинах.

На Курщине РФ продолжаются вражеские штурмы, но россияне сейчас применяют значительно меньше техники, чем раньше. Это может свидетельствовать о ресурсных трудностях или изменении тактики противника.

Как сообщает официальный канал подразделения РУБпАК "Pentagon" 225 отдельного штурмового батальона, провальные наступления захватчиков на Курщине продолжаются.

"За почти три года полномасштабной войны активизация врага на разных направлениях стала привычным явлением. На одном из них под прикрытием тумана противник совершил штурм, пытаясь закрепиться в посадках и руинах. В это время операторы дронов играют ключевую роль, обеспечивая пехоте оперативную поддержку и качественную разведку. Работают все, мавики, FPV и "летучие мыши", - говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время, как отмечается, российское командование продолжает попытки вытеснить Силы обороны из Курской области. Атаки осуществляются как пешими подразделениями, так и с помощью бронетехники, однако ее количество заметно уменьшилось по сравнению с прошлым месяцем. По словам военных, это может свидетельствовать о ресурсных трудностях или изменении тактики.

Украинские военные обнародовали видео, на котором можно увидеть, как они уничтожают противника. Также на фоне "ролика" слышно, как, вероятно, российский военный разговаривает с родственницей. Судя по всему, этот разговор был перехвачен ВСУ.

Женщина спрашивает: "Дима, ну как там у тебя дела?". Мужчина отвечает: "Ничего, нас выводят на днях. Грубо говоря, потому что от нас ничего не осталось. Здесь, короче, у нас три бронежилета, они все в дырочку, как решето, как дуршлаг".

В то же время он кому-то сообщает, что прилетел "камикадзе", и объясняет женщине, что это такая "штука", которая жжет технику. Россиянка говорит: "Вы там прячьтесь". Почти на этом разговор обрывается: чем именно завершился для Димы "визит" дрона-камикадзе - неизвестно.

Ситуация на Курщине

Как сообщал УНИАН, недавно в Курской области РФ бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных сил Украины за один бой сожгли технику россиян на 5 млн долларов. Обнародовано соответствующее видео, на котором можно увидеть несколько эпизодов боя.

Говорилось, что враг уже традиционно пытался штурмовать на Курщине тяжелой техникой, но наткнулся на сопротивление бойцов ВСУ. В итоге украинские военные уничтожили бронированную машину пехоты, один танк противника сожгли и еще один повредили.

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