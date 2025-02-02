Враг пытался штурмовать тяжелой техникой, но наткнулся на сопротивление украинцев.

В Курской области (РФ) бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных сил Украины за один бой сожгли технику россиян на 5 млн долларов. Об этом рассказала пресс-служба бригады.

Также обнародовано соответствующее видео, на котором можно увидеть несколько эпизодов боя.

"Работает подразделение ПТРК 47 бригады. Враг уже традиционно пытался штурмовать на Курщине тяжелой техникой, но наткнулся на сопротивление наших бойцов - и потерял свою боеспособность где-то в посадках", - говорится в сообщении.

В итоге украинские военные уничтожили бронированную машину пехоты, один танк противника сожгли и еще один повредили.

"Общая сумма потерянного россиянами металла - более 5 миллионов долларов", - отмечают в бригаде.

Ситуация на Курщине - последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области (РФ) 47 отдельная механизированная бригада "Магура" вместе с подразделением 82 бригады отбили новый массированный штурм россиян - враг потерял целую роту солдат и технику на миллионы долларов. Россияне пытались вытеснить войска Сил обороны, однако все украинские подразделения бригады вошли во взаимодействие.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о Курской операции. По его словам, в таких боях нельзя недооценивать врага и учиться делать выводы из собственных ошибок.

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