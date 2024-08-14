Польза от наступления может иметь несколько измерений, но по некоторым из них успех уже очевиден.

Вероятно, одна из целей, которую преследовала Украина своим вторжением в Курскую область, постепенно достигается. Россия начинает снимать войска с фронта в Украине и перебрасывает их на домашний фронт, пишет Business Insider.

Вторжение Украины в Курскую область на прошлой неделе застало Россию врасплох. Сейчас ВСУ контролируют значительную территорию, включая по крайней мере один город и десятки сел. Аналитики рассказали Business Insider, что одной из основных целей операции Украины является отвлечение российских войск от линии фронта в Украине.

По словам украинского чиновника, есть доказательства того, что это уже происходит.

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"Россия передислоцировала некоторые свои подразделения как из Запорожской, так и из Херсонской областей на юге Украины", - сказал POLITICO во вторник Дмитрий Лиховой, представитель украинской армии.

По его словам, количество российских войск, которые отвлекаются, является "относительно небольшим", но есть доказательства того, что Россия также перемещает войска из других частей Украины.

Американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на российских военных блогеров, утверждает, что россиянам до сих пор не удалось стабилизировать ситуацию в Курской области, и украинские подразделения продолжают продвигаться.

ISW ссылался на российские источники, которые сообщают, что некоторые российские нерегулярные подразделения также были выведены из Донецкой области. Похоже, что эти подразделения опирались на "российских военнообязанных и элементы некоторых регулярных и нерегулярных военных подразделений, выведенных из менее важных участков линии фронта, чтобы противостоять продолжающемуся украинскому вторжению".

"Российское военное командование определило, что возможные срывы наступательных действий на севере Харьковской области и других менее критических прифронтовых участках являются приемлемым риском для адекватного ответа на украинское вторжение в Курскую область", - считают аналитики ISW.

Операция в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, на Курщине Украина создала "буферную зону". Теперь рассматривается возможность появления военных комендатур. По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, в буферную зону могут допустить представителей ООН и Красного Креста.

Также мы рассказывали, что впечатляющий успех первых дней операции в Курской области эксперты объясняют в том числе тем, что Украина смогла застать россиян врасплох. При этом во вторжении участвовали опытные и хорошо оснащенные подразделения ВСУ, передислоцированные с донецкого фронта, тогда как с российской стороны действовали неподготовленные подразделения ФСБ, так называемый спецназ "Ахмат" и полуполицейские подразделения Росгвардии.

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