За сутки подконтрольная Украине территория увеличилась в полтора раза, поделились аналитики.

Продолжается война в Украине, и Силы обороны нашего государства освободили по меньшей мере 7 населенных пунктов Курской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState. "Бои за Курск. Силы Обороны Украины освободили Суджу, Любимовку, Гончаровку, Лебедевку, Заолешенку, Куриловку, Плехово и другие населенные пункты Курщины. Не забываем, что война идет и на востоке и юге Украины", - сообщили в DeepState.

По сведениям аналитиков, под контролем Сил обороны находится 469 километров квадратных на территории Курской области. Еще 506 квадратных километров региона находятся в серой зоне.

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По сравнению с прошлыми сутками, общая площадь освобожденных территорий увеличилась почти в полтора раза. Стоит заметить, что аналитики DeepState публикуют информацию с задержкой, чтобы не подвергать опасности украинских воинов.

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Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные продолжают наступательную операцию на территории Курской области РФ. В частности, в городе Суджа завершили "поиск и уничтожение" противника.

По данным Генштаба, в ночь на 14 августа на территории Курской области, во время выполнения боевого задания, был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34. В Генштабе отметили, что работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается постоянно.

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