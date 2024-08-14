Российские войска под Курском были временно дизорганизованы, когда оказались под ударом ВСУ.

Генштаб ВСУ удачно выбрал момент для начала операции в Курской области, дождавшись ротации на российской стороне границы. Об этом пишет военно-аналитический The Soufan Center из Нью-Йорка.

Впечатляющий успех первых дней операции эксперты объясняют в частности тем, что Украина смогла застать россиян врасплох. При этом во вторжении участвовали опытные и хорошо оснащенные подразделения ВСУ, передислоцированные с донецкого фронта, тогда как с российской стороны действовали неподготовленные подразделения ФСБ, так называемый спецназ "Ахмат" и полуполицейские подразделения Росгвардии.

Как и остальные российские границы, участок в Курской области был слабо защищенным, поскольку максимум сил и ресурсов Россия бросила на попытку оккупировать украинский Донбасс. Однако именно в Курской области недавно произошла реорганизация командования и структуры сил, в результате чего здесь действовали плохо организованные и неукомплектованные подразделения. Те же части, которые были боеспособными, были отправлены на уничтожение украинского Волчанска в соседней Харьковской области.

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"Вторжение еще раз подчеркнуло трудности, с которыми российские силы реагируют на внезапные изменения на поле боя. Нечеткие структуры руководства и отсутствие координации между разрозненной группой неопытных подразделений, передислоцированных на Курский выступ, мешали России оперативно ответить на атаку", - говорят аналитики.

Они отмечают, что российские войска в целом достаточно медленно приспосабливаются к любым изменениям в военной ситуации, и спасает Россию исключительно количественное превосходство в живой силе и технике.

"Хотя Кремль, скорее всего, найдет способ стабилизировать Курское выступление в ближайшие дни, от смущения от того, что иностранные войска впервые после Второй мировой войны захватывают российские города, невозможно избавиться", - отмечают в Soufan Center.

Аналитики также обратили внимание на то, что Путин назначил руководить обороной Курска своего давнего соратника, бывшего телохранителя Алексея Дюмина.

"Решение Путина назначить Дюмина, члена своего ближайшего окружения, подчеркивает как его желание держать пристальный контроль над ответом, так и его отсутствие доверия к военным", - говорят обозреватели.

Операция в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, украинская операция в Курской области стала шокирующим ударом по кремлевскому режиму, ведь она подрывает саму сущность построенной в РФ империалистической идеологии. В частности операция заставила россиян действительно заинтересоваться войной, которую они старательно игнорировали два года.

Также мы рассказывали, что Курская операция была лучше организована, чем летнее контрнаступление 2023 года. В этой битве ВСУ продемонстрировали настоящее сообщество родов войск, которого нам не хватало год назад.

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