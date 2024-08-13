Десятки "красных линий" Путина преодолены за время войны, и это повод в очередной раз упрекнуть Запад за его нерешительность в поддержке Украины.

Самой большой странностью в теме украинского наступления в Курской области является не его успешность, а тот факт, что Украина впервые за время войны атакует территорию РФ в полную силу. Так считает европейский обозреватель издания Bloomberg Марк Чемпион.

Он отмечает, что сенсационное наступление ВСУ, очевидно, преследует одновременно несколько целей военного и политического характера. О них можно долго дискутировать, но Киев, вероятно, сейчас смотрит, какая именно из этих задач сыграет мощнее, и ухватится именно за этот результат. Было ли решение атаковать РФ правильным, станет понятным лишь через несколько недель, а может и месяцев, считает обозреватель.

По мнению журналиста, на самом деле, нынешние события должны удивлять лишь тем, что полноценное наступление на российскую территорию произошло только сейчас - через 2,5 года после начала полномасштабной войны. Хотя подобные трансграничные атаки являются нормальным явлением во время войны. Единственной причиной такой абсурдно долгой задержки Марк Чемпион считает те ограничения, которые Запад наложил на использование Украиной предоставленного ей оружия.

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"Абсурдно считать эти границы священными с того момента, как Путин ввел через них войска. (...) Россия не стесняется посылать иранские и северокорейские ракеты и дроны, не говоря уже о своих собственных, в Украину из глубины российской территории, и нет причин, почему бы она была защищена от ответных атак. Это был выбор Путина, а не Зеленского или НАТО, превратить территорию России в зону боевых действий", - считает обозреватель.

Марк Чемпион не берется оценивать, насколько оправданными были страхи НАТО относительно начала ядерной войны из-за ударов "Хаймарсов" по территории РФ. Но, по его мнению, сейчас этот аргумент о страхе эскалации уже точно выглядит устаревшим.

"Десятки так называемых красных линий были пересечены с тех пор, как Россия начала военные действия, а Германия решилась посылать на помощь обороне Киева только каски. Путин так и не решил использовать ядерное оружие, потому что это принесет ему гораздо больше вреда, чем пользы", - отмечает он, критикуя до сих пор существующий запрет на удары ракетами ATACMS по территории РФ.

Обозреватель отметил, что "никто не может серьезно утверждать", что Украина стремится завоевать и аннексировать российские территории. Зато он считает необходимым снять до сих пор существующие ограничения по западному оружию: чтобы Россия понимала, что она не защищена от атак, пока идет война с Украиной.

Курский фронт: последние новости

Как писал УНИАН, операция Вооруженных сил Украины в Курской области РФ в очередной раз развенчивает миф о непобедимости российского правителя Владимира Путина. Отсутствие прозрачности в российской системе - где ошибки и проблемы скрываются, а не решаются напрямую - идет на пользу Киеву. Вряд ли Москва или даже курский губернатор знают полную картину беспорядка, в котором они оказались.

Также мы рассказывали, что в российской оппозиции уже заговорили о новых руководителях Курщины. По словам экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, который сейчас живет в Украине, эти люди должны быть отобранными Украиной, но из числа самих россиян.

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