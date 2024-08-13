Война в Украине ежегодно напоминает о том, насколько слабой на самом деле является Россия Владимира Путина.

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области РФ в очередной раз развенчивает миф о непобедимости российского правителя Владимира Путина. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что это очередной "подброс монеты" в конфликте, который по крайней мере ежегодно напоминает о том, насколько слабой на самом деле является Россия Владимира Путина. Так, два месяца назад, когда российские войска вошли в Харьковскую область, Киев присматривался к своим границам, обеспокоенный тем, где еще Россия может найти уязвимые места. Однако вместо этого Украина, похоже, посмотрела на карту, решила, что Россия так же разоблачена, и перевернула гамбит Москвы с ног на голову.

"Через неделю, каким бы ни был окончательный результат вторжения Украины в Россию, поначалу необъяснимое, возможно, даже необдуманное решение Киева направить тысячи военных в Курскую область и за ее пределы приносит невероятные дивиденды. Во второй раз за чуть более чем год Кремль имеет враждебную силу, марширующую на его юге, и он очень мало что может с этим поделать", - говорится в материале. Видео дня

Авторы указывают, что молниеносное продвижение Украины является еще одним примером ловкости и мобильности ее сил. При этом непонятно, где украинские силы окопаются, а где просто прорываются.

"Отсутствие прозрачности в российской системе - где ошибки и проблемы скрываются, а не решаются непосредственно - идет на пользу Киеву. Вряд ли Москва или даже курский губернатор знают полную картину беспорядка, в котором они оказались", - пишет СМИ.

Авторы отмечают, что "украинский финал" должен быть так же тщательно разработан, как и вторжение, чтобы извлечь выгоду от успеха Киева.

"Россия второй раз за 15 месяцев была грубо унижена. Во-первых, это было сделано сторонниками самого Путина, которые эгоистично обратили внимание на коррупцию и бесхозяйственность. На этот раз это ФСБ самого Путина, которая не смогла удержать контроль над границами в войне по выбору Путина. Это падающее дерево может не издать ни одного звука в жестком лесу политического пространства России. Но, вероятно, во время падения оно ударило других. ... Идея неуязвимости Кремля, которая впервые была сломана во время их неудачного первоначального вторжения, разбилась по меньшей мере в третий раз в этой войне", - резюмирует издание.

Наступление ВСУ в Курской области РФ - последние новости

Появились новые подробности о разгроме колонны РФ в Курской области. Точное количество погибших, раненых и пропавших без вести российских военных в результате этого удара ВСУ неизвестно.

При этом родственники обмениваются между собой противоречивыми сведениями, где фигурирует цифра в 96, а в некоторых случаях и 300 погибших.

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