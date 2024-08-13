По словам Патрика Райдера, нанесение Украиной ударов по территории РФ с применением американского оружия соответствует политике США.

Украинские власти заранее не предупреждали администрацию Соединенных Штатов Америки об атаке ВСУ на Курскую область РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, Вашингтон проводит консультации и обсуждает с Киевом операцию в Курской области. При этом нанесение Украиной ударов по территории РФ с применением американского оружия соответствует политике США.

"Пока что я сказал бы, что, по нашим оценкам, они находятся в рамках той политики, которую мы установили, эта политика не изменилась в том, что касается, в частности, применения американских вооружений", - сказал Райдер. Видео дня

Он добавил, что США поддерживают с Украиной контакт, и когда американские власти будут иметь больше информации, они ее обязательно предоставят.

Наступление ВСУ в Курской области РФ - последние новости

Операция ВСУ в Курской области РФ снова развенчивает миф о непобедимости Путина. Об этом пишет CNN.

По мнению аналитиков, два месяца назад, когда российские войска вошли в Харьковскую область, Киев присматривался к своим границам, обеспокоенный тем, где еще Россия может найти уязвимые места. Однако вместо этого Украина, похоже, посмотрела на карту, решила, что Россия так же разоблачена, и перевернула гамбит Москвы с ног на голову.

Ранее появились новые подробности о разгроме колонны РФ в Курской области. Точное количество погибших, раненых и пропавших без вести российских военных в результате этого удара ВСУ неизвестно.

В то же время родственники обмениваются между собой противоречивыми сведениями - фигурирует цифра в 96, а в некоторых случаях и 300 погибших.

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