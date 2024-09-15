По словам бойца, ситуация в Курской области меняется постоянно.

Боевые действия в Курской области являются очень динамичными, а подразделения украинской армии и противник действуют на разных локациях неожиданно по отношению друг к другу. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "Эспрессо".

"На Курщине ситуация меняется очень динамично. Мы можем говорить о боевых действиях, а в это время ситуация уже изменится. Там даже нет фактической линии соприкосновения, как в Донецкой области сейчас. Поскольку, к примеру, ребята поехали с минометами поддержать других военных и влетели в засаду с трех сторон. Они продержались сутки, захватили вражеский наблюдательный пункт и затрофеили вражескую технику. Поэтому, боевые действия очень здесь, в Курской области, очень динамичные. Мы и враг тоже, действуем очень неожиданно", - объяснил боец.

По словам Сазонова, Россия перебросила в Курскую область более 35 тысяч личного состава. Он отметил, что пока еще рано говорить о "взятии в котел" оккупантов или каких-то других успехах ВСУ, ведь на все нужно "время, четкие планы и надежды".

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"Да действительно, если проанализировать карту боевых действий на Курщине за вчера и у нас все будет складываться так, как мы запланировали, а враг не отступит, то россияне могут попасть в котел. Впрочем, так, как мы планируем, тоже маловероятно, что все получится", - отметил военный.

Курская операция - последние новости

Как писал УНИАН, украинские военные освободили в Курской области еще два населенных пункта. В частности ВСУ заняли села Дуровка и Ветреное. По словам аналитиков, украинские защитники также смогли занять часть населенного пункта Журавли.

В то же время военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что операция ВСУ на Курщине была направлена на то, чтобы оттянуть российские войска. Также он рассказал, в каком случае украинские силы отойдут из Курской области.

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