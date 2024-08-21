Если удастся, то это будет первое с начала полномасштабного вторжения окружение вражеской группировки.

Силы обороны в Глушковском районе Курской области зажимают группировку врага, отрезая его фактически от сообщения через реку Сейм и там противник может оказаться в окружении. Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире радио NV.

Он подчеркнул, что украинские силы продолжают ведение наступательных действий, зона расширяется - уже 1256 квадратных километров под контролем ВСУ.

"На сегодняшний день для нас определяющим является то, что происходит в юго-западной части - Глушковский район, где украинские силы зажимают группировку врага, отрезая его фактически от сообщения через реку Сейм и где противник может оказаться в окружении. Это очень важно, потому что, если это произойдет, то это будет впервые с начала полномасштабного вторжения, когда такую группировку российских войск удастся фактически окружить украинским силам. Это было бы очень мощно", - подчеркнул Мусиенко.

При этом эксперт отмечает, что сейчас прослеживается активность врага - он накапливает определенные силы с северо-востока, то есть маневрирует, осуществляет активную оборону, несколько усиливается его присутствие, применение дронов.

По его словам, в то же время украинские силы довольно маневренно быстро действуют и тактика малых групп, в том числе себя оправдывает.

"Плюс работает авиация. И это очень важно, потому что авиация поддерживает наступательные действия украинских войск и это реально помогает. Особенно во время наступательной операции, чтобы иметь дальность и возможность поразить командные пункты врага, мосты, переправы, скопления сил и средств противника", - подчеркнул Мусиенко.

Эксперт отметил, что есть понимание, что враг может в какой-то момент пробовать контратаковать определенными силами, особенно с восточной части, чтобы оттянуть наши войска, которые действуют в районе в направлении на Коренево и дальше, чтобы "попытаться спасти свою группировку, которая там застряла".

По его словам, враг делает понтонные переправы, чтобы дать возможность отойти подразделениям, которые сейчас зажаты, а украинские войска пытаются заставить врага сдаваться в плен, чтобы было у нас меньше потерь. Мусиенко отметил, что на сегодня по меньшей мере три понтонные вражеские переправы были поражены.

Ситуация в Курской области - что известно

Как сообщал УНИАН, аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рьопке отмечает, после уничтожения мостов через реку Сейм в Курской области ВСУ осталось пройти еще 2,6 км, чтобы замкнуть условный "котел" для российских войск.

Ранее украинские войска взорвали все стационарные мосты через реку Сейм на севере Глушковского района Курской области. И хотя физическое окружение российских войск здесь пока не просматривается, Рёпке считает, что эта группировка может оказаться отрезанной от снабжения, когда ВСУ физически подойдут к реке Сейм, лишив россиян последнего сухопутного коридора вглубь Курской области.

По последним данным, подтвержденным геолоцированными фото и видео, ВСУ захватили село Вишневка и вышли к железной дороге. Таким образом, украинским войскам осталось пройти лишь 2,6 км до реки Сейм, чтобы закрыть этот условный "котел".

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