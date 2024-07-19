Курортный сезон в Крыму летит кувырком: в ГУР раскрыли, почему россияне массово отменяют туры

В частности, на массовый отказ россиян от отдыха в Крыму повлияла ненадежная и смертельно опасная работа системы ПВО захватчиков.

Ситуация на территории временно оккупированного Крыма вызвала массовую отмену туров для незаконного отдыха на курортах полуострова. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что от организованных на июнь 2024 года туров в оккупированном Севастополе отказались почти 80% россиян. Общекрымский показатель отмены уже забронированных путевок в прошлом месяце составил более трети.

"Прежде всего россиян, которые передумали греться на захваченных крымских побережьях, тревожит вызванная оккупацией сложная ситуация с безопасностью. В частности, на массовый отказ россиян от отдыха в Крыму повлияла ненадежная и смертельно опасная работа системы ПВО захватчиков", - говорится в сообщении.

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Еще один фактор риска, как заявили в разведке, - уязвимый незаконный Керченский мост, который остается основной артерией для так называемого туризма из России и используется Москвой для военной логистики.

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Как сообщал УНИАН, в июне начальник Главного управления разведки МО генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал о нынешнем положении России и ближайших приоритетах в российско-украинской войне.

Он отметил необходимость продолжать давление на Россию, в частности в Крыму - атаковать с воздуха, использовать морские ударные беспилотники и проводить тайные спецоперации. "Наши подразделения (в прошлом году) неоднократно входили в Крым", - напомнил Буданов, добавив, что активные действия спецназовцев будут продолжаться и в дальнейшем.

Как пояснил начальник ГУР МО Украины, одним из приоритетов соответствующих миссий является разрушение логистики российской оккупационной армии на временно оккупированном полуострове. Также он отметил, что попытки россиян наступать на восточном фронте, которые продолжаются с осени 2023 года, пока не дали ни одного прорыва. "Последняя их попытка (наступать) продолжается уже два месяца. Фактически, безрезультатно", - сказал начальник ГУР МО Украины.

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