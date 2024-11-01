Захватчикам, видимо, очень важно выровнять линию фронта на Кураховском направлении, отметил представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Ситуация в районе города Курахово (Донецкая область) остается сложной.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Орест Дрималовский - представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. "Таврические десантники будто открыли какой-то портал в ад оккупантам в районе села Константиновка под Курахово", - сказал он.

Собеседник добавил, что россияне туда продолжают заходить целыми колоннами. "Накануне наши воины сожгли два танка и три ББМ вместе с десантом, одну машину повредили. И это не первый механизированный штурм на этой неделе. Это уже третий или четвертый, когда россияне используют такое количество техники. В понедельник россияне вообще хорошо получили по зубам - 12 бронемашин потеряли, в том числе очень новейшую БМП "Терминатор" - это гордость российского оборонно-промышленного комплекса", - сказал Дрималовский.

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Он отметил, что захватчики ежедневно идут в атаку, пытаясь найти слабые места в украинской линии обороны на этом направлении. Кроме того, по словам Дрималовского, оккупанты там активно используют бронетехнику во время штурмов:

"Фактически, атакуют позиции количеством и не жалеют в этих атаках своей "брони". Видимо, оккупантам очень важно выровнять линию фронта на Кураховском направлении, продавить оборону в районе сел Константиновка, Антоновка, Екатериновка - где длительное время враг не имеет успеха. А без этого успеха не удастся продвинуться глубже к городу Курахово".

По его словам, поэтому враги бросают огромные силы, подразделения оккупантов теряют боеспособность, их приводят на ротации, приходит новое "пушечное мясо".

Ситуация на фронте остается сложной: что известно

Накануне аналитики DeepState сообщили, что россияне пытаются двигаться в сторону города Курахово сразу с нескольких направлений. По словам экспертов, захватчикам удалось продвинуться в этом районе сразу в нескольких населенных пунктах.

По мнению военного эксперта Сергея Грабского, об обвале фронта в Донецкой области речь пока не идет. В частности, по его словам, россиянам пока не удалось выйти на оперативное пространство ни на одном из направлений.

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