Захватчики продвинулись вперед возле Максимильяновки, которая находится под Курахово, отметили журналисты.

Российские оккупанты наступают на город Курахово (Донецкой области) с разных сторон и имеют успехи.

Противники, в частности, продвинулись вперед в районе села Максимильяновка, сообщили аналитики DeepState и показали обновленную курту боевых действий.

Согласно данным Google maps, от Максимильяновки до Курахово всего 8,5 километров по прямой дороге, и преодолеть это расстояние на машине можно за 13 минут.

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По сведениям аналитиков, врагам также удалось продвинуться вперед возле Константиновки, Победы, Новоукраинки и Богоявленки.

Кроме того, в DeepState поделились такой информацией:

Россияне смогли продвинуться в поселке Новодмитровка.

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Россияне уже длительное время активно двигаются вперед в Донецкой области, в том числе в сторону города Курахово, но при этом несут огромные потери. Враги буквально сравнивают с землей населенные пункты, а потом заходят на руины.

В конце октября генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в Донецкой области фронт "посыпался". По словам военного эксперта Сергея Грабского, в этом регионе противники не вышли на оперативное пространство, поэтому речь пока не идет об "обвале фронта".

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