По словам Сергея Грабского, оккупанты не осуществляют продвижение на 25-30 километров в сутки.

Российские оккупанты не вышли на оперативное пространство в Донецкой области, а, следовательно, об "обвале фронта" речь пока не идет. Об этом в интервью Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

В то же время, по его словам, опровергать очевидный факт того, что ВСУ отступают на Кураховском направлении, нельзя. При этом "фронт не может посыпаться", потому что противник не осуществляет продвижение темпом не менее 25-30 километров в сутки.

"Согласно установке по оперативному искусству, такие темпы наступления свидетельствуют о том, что противнику удалось прорвать основную линию обороны, он вышел на оперативное пространство и активно продвигается вперед. Мы такое видим? Нет, не видим", - констатировал военный.

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При этом он не отрицает, что ВСУ теряют определенные участки фронта, и сейчас идут "ожесточенные, отчаянные, кровавые, тяжелые бои буквально за каждый населенный пункт":

"Меня спрашивают, за счет чего они держатся, я говорю откровенно: я не знаю, за счет чего они держатся, сдерживают противника, где только могут, а где могут - переходят в контратаки, что происходит в Торецке".

Грабский предполагает, что Силы обороны Украины могут потерять Курахово, и "очень трудно нам будет удерживать северный берег Кураховского водохранилища".

"Приводит ли это к катастрофе на фронте? Это приводит к осложнению оперативной ситуации. Но говорить о том, что фронт прорван, что противник продвигается неустанно, мы не можем", - заверил эксперт.

Он уточнил, что продвижение стоило россиянам более 40 тысяч потерь только за сентябрь, "противник может достигать определенных результатов за счет переноса усилий с других участков фронта".

"Последовательность такова: на Селидово противник достиг успехов, это была его вынужденная задача для формирования устойчивой позиции на флангах, или как мы говорим, обеспечение безопасности флангов. И теперь мы можем сделать предположение, что после этого противник будет пытаться активизировать боевые действия по направлению на Покровск. Это является открытием? Нет, это не является открытием. Мы готовимся к обороне? Да. Мы перебрасываем новые ресурсы? Да", - резюмировал Грабский.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Недавно генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что на востоке украинский фронт посыпался. По его словам, российские захватчики уже зашли в Селидово и там закрепляются.

Впоследствии военный эксперт Иван Ступак объяснил, каким образом россияне собираются захватить Покровск. По его прогнозам, в ближайшее время начнутся штурмовые действия возле самого города.

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