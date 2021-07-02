В то же время глава МИД подчеркивает, что необходимо усилить сотрудничество между украинскими Военно-морскими силами и союзниками НАТО в Черном море.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Россия не рискнет начать самоубийственную войну в регионе Черного моря со странами-членами Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом глава МИД Украины сказал в интервью изданию Newsweek.

"Я действительно верю, что Россия готова обострить определенное локальное напряжение в регионе Черного моря, но я не считаю, что они склонны к самоубийству. Они могут где-то ущипнуть и спровоцировать, но Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, четко осознавая, что они не имеют шансов достичь успеха", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что Украина во время переговоров с НАТО очень откровенна. "Если дела будут продолжаться так, как они есть сейчас, существует риск, что Россия может существенно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе", - подчеркнул министр, добавив, что это будет свидетельствовать о появлении высокого уровня угроз для безопасности и стабильности Украины и союзников по НАТО в регионе.

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Также глава МИД добавил, что тревогу вызывают попытки Москвы оборвать торговые пути и ограничить свободу судоходства.

Кулеба отметил, что во время всех встреч в штаб-квартире НАТО и со странами-членами НАТО из региона Черного моря (Румынией, Турцией и Болгарией) он поднимает этот вопрос. "Понемногу, я вижу, что они слышат Украину, когда мы поднимаем тревогу. Много чего было сделано слишком поздно в 2014 году и я теперь надеюсь, что мы не повторим тех ошибок, будем действовать по-другому с полным пониманием намерений России", - подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что Россия сейчас занимает стратегически выгодное положение во временно оккупированном Крыму.

"По этой причине, очень важно для нас, чтобы Черное море не повторило судьбу региона Азовского моря", - сказал Кулеба, имея в виду водное пространство между Крымом и Россией, которое все в большей степени попадает под контроль Москвы со времени аннексии полуострова.

"Мы должны усилить сотрудничество между украинскими Военно-морскими силами и союзниками НАТО в Черном море", - подчеркнул глава МИД.

Также Кулеба убежден, что ничто не может вмешаться в проведение международных учений Sea Breeze.

"То, что сейчас Россия пытается делать - это играть мускулами, демонстрируя, что независимо от того, как многие другие проводят учения, только они готовы действовать в регионе", - заявил глава МИД.

18 июня в Одесский порт вошли британский эсминец HMS Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F805.

23 июня в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные корабли открыли предупредительную стрельбу по эсминцу Военно-морских сил Великобритании Defender у берегов оккупированного Россией Крыма. Также, по данным Минобороны России, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание для остановки якобы нарушения российской "государственной границы" в Черном море.

В свою очередь в Министерстве обороны Великобритании заявили, что российские военные не стреляли по эсминцу. По информации британского МО, россияне проводили учения по пушечной стрельбе в Черном море и заранее сообщили о своих планах.

28 июня в Одессе стартовали самые масштабные за свою историю международные учения "Sea Breeze". В учениях принимают участие представители 29 стран, до 5 тыс. чел. личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Также в учениях принимают участие британский эсминец HMS Defender, нидерландский фрегат HNLMS Evertsen F805 и американский ракетный эсминец USS Ross.

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Автор: Виталий Саенко