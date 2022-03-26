Украинские дипломаты будут работать каждый день и ночь, чтобы максимально приблизить победу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что большая победа Украины обязательно наступит. Украинские дипломаты будут работать каждый день и ночь, чтобы максимально ее приблизить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время видеообращения в Facebook после встречи с президентом США Джо Байденом в Варшаве при участии министра обороны Украины Алексея Резникова, государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина.

Кулеба рассказал, что сегодня на встрече от американской стороны стали известными "несколько эпизодов, которые были накануне войны и в первые часы войны".

"И мы знаем, что некоторые страны откровенно не верили в нас. Соединенные Штаты верили... а сегодня они все восхищенно смотрят за нашими победами. Большая победа Украины обязательно будет, и мы ежедневно и каждую ночь будем работать над тем, чтобы ее максимально приблизить", – подчеркнул Кулеба.

Подытоживая, глава МИД Украины заявил, что "украинский несокрушимый характер и западное, прежде всего, американское оружие" является рецептом нашей победы.

Ранее Зеленский заявил, что ультиматумы РФ неприемлемы для Украины. По его словам, они могут быть приняты только в случае уничтожения Украины.

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