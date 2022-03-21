Выполнить ультиматумы РФ невозможно, заявил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ультиматумы РФ неприемлемы для Украины.

Об этом глава государства сказал в интервью европейским общественным вещателям, фрагмент которого публикует "Суспильне".

По его словам, они могут быть приняты лишь в случае уничтожения Украины.

"Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет исполнен. К примеру, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, мы не можем этого сделать", - отметил Зеленский.

Напомним, Россия выставила Украине ряд условий прекращения войны. В их числе нейтральный статус Украины, признание Крыма российским и независимости "ЛДНР". Из всего этого Киев дает понять, что готов лишь на нейтральный статус.

Недавно президент страны-террориста Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом изложил несколько факторов для достижения прекращения огня в Украине.

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